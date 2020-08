Max Verstappen le para la fiesta a los Mercedes con su gran victoria en Silverstone

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) vencedor ayer del Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula Uno en Silverstone (Reino Unido) manifestó tras su victoria que tenían "la estrategia correcta" y que eso hizo que la carrera estuviera "como la seda" hasta el triunfo final.

"Fue un increíble resultado poder ganar aquí, un gran día, todo salió bien, teníamos la estrategia correcta y fue como la seda. Increíblemente feliz por la victoria", consideró Verstappen, que se hizo con la novena victoria de su carrera, primera de este 2020, gracias a una elección correcta con los neumáticos, ya que eligió el compuesto duro, más duradero.

El piloto de Red Bull quebró la hegemonía de Mercedes por primera vez esta temporada gracias a haber elegido el sábado los neumáticos duros para hacer la última sesión de clasificación (Q3), lo que le permitió iniciar con ellos la carrera y aprovecharse de su mayor duración respecto a los neumáticos medios de los Mercedes.

"Fue un poco inesperada pero tras la primera tanda parecía que cuidamos mucho los neumáticos, quedaba el interrogante de saber cómo irían los Mercedes con el (neumático) duro pero teníamos mucho ritmo en el coche, no tuve ningún problema con el neumático y seguimos empujando", explicó Verstappen.

El joven piloto neerlandés de 22 años recalcó que hasta ahora no habían podido presionar a los Mercedes en carrera y gracias a sus problemas con los neumáticos esta vez sí pudieron.

"Ellos tuvieron que parar y yo pude mantener el ritmo", añadió.

¿Podrá mantener la racha el próximo domingo en Montmeló, donde se disputará el Gran Premio de España?'

"Parece ser que los neumáticos más blandos nos van bien pero a ver qué pasa en Barcelona, de momento ganamos aquí", añadió Verstappen.

El líder del Mundial, Hamilton, se puso segundo tras cambiar de neumáticos a falta de 10 vueltas y adelantar en las últimas cinco al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó cuarto, y a su compañero Bottas. El británico suma 107 puntos, 30 más que Verstappen, que se coloca segundo del Mundial.

Completaron los diez primeros lugares que dan acceso a los puntos el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el canadiense Lance Stroll (Racing Point) y su compañero alemán Nico Hülkenberg, el francés Esteban Ocon (Renault) el británico Lando Norris (McLaren) y el ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri).

El tetracampeón mundial Sebastian Vettel (Ferrari), que protagonizó una pésima salida, acabó duodécimo, justo por delante del español Carlos Sainz (McLaren).

ICYMI: Our top ten finishers after a gripping finish to the 70th Anniversary Grand Prix #F170 #F1 pic.twitter.com/Tkc7d9eZM4— Formula 1 (@F1) August 9, 2020