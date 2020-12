Médico de Maradona se defiende: 'No soy el responsable de todo esto, era como un padre para mí'

Leopoldo Luque, el médico de Diego Armando Maradona que este domingo fue imputado por presunto homicidio culposo, salió al paso de los señalamientos y aseguró que no es responsable de todo lo que ocurrió con el astro.

"Estoy muy mal, porque se murió mi amigo. Que se diga que no estuve con él, no lo puedo creer. Yo no soy el responsable de todo esto", manifestó tras los allanamientos.

Llorando el galeno destacó, en declaraciones que recoge el diario Clarín, que está orgullo de todo lo que hizo por Maradona.

"Él quería una vida, que era mala. Yo traté de acompañarlo. Lo saqué a pelotear, no quiso; lo quise traer a mi casa. Era la vida de él. Extrañaba mucho a los papás. Le cambiamos la vida a lo último y él se fue. Es muy injusto, y lo volvería hacer y volvería a pasar por todo. No me reprocho nada, estoy orgulloso de lo que hice", dijo el especialista.

El profesional de la salud reconoció que no esperaba que la policía ingresara a su residencia.

"Vinieron de un modo que uno no espera. Le dimos todo lo que pidieron", explicó.

Luque añadió que quería a Maradona como a un padre, pero admitió que el Diez odiaba a los médicos.

"Diego odiaba a los médicos, conmigo era diferente porque yo era genuino. Necesitaba ayuda, pero tenía autonomía: Diego decidía, no era insano. Lo acompañaba hasta el dentista porque si no estaba al lado no se sacaba una muela", agregó.

El neurocirujano recalcó que está dispuesto a colaborar con la justicia en todo lo que solicite.

El galeno tendrá que testificar ante el fiscal ante la sospecha de que existió negligencia médica en los últimos días de vida de Maradona y, por lo tanto, un posible delito de homicidio culposo.