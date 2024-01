Mexicano Omar Morales acaricia el gran sueño

Todo era tan perfecto que parecía irreal. La vuelta soñada en el momento y lugar exacto. Pero los fantasmas del golf aparecieron una vez más y le dieron un toque de suspenso a la definición del Latin America Amateur Championship en Santa María Golf Club de Panamá. El doble bogey en el hoyo 18 sin dudas no empaña la exhibición de golf que Omar Morales brindó durante casi todo el sábado para una ronda de 65 golpes -la mejor del campeonato- y totalizar 203 (-7).

El mexicano, el mejor del field en el Ranking Mundial de Golf Amateur (72do en el WAGR), aventaja por tres a su compatriota y amigo Santiago De la Fuente, quien firmó 66 golpes (-4) en esta tercera ronda, dos menos que el otro integrante del último grupo, el colombiano Mateo Fuenmayor, que quedó en la tercera ubicación con 207. Este domingo, los protagonistas del grupo estelar serán los mismos: Morales, De la Fuente y Fuenmayor.

En una jornada en la que aparecieron los birdies, ausentes en los primeros días, Morales se despachó con 5 y un águila extraordinaria en el par 4 del 11. “Disfruté mucho la ronda, y más estando en el LAAC que es un torneo increíble. Ahora voy a descansar, pegar algunos putts, no creo que me cueste dormir y recién pensar en la ronda mañana antes de salir a jugar. No sirve adelantarse a lo que uno no puede controlar”, señaló el alumno de UCLA, quien se dio el lujo de pegar el golpe inaugural en el último US Open, donde además tuvo una buena actuación, y participar del México Open, evento del PGA TOUR. El líder del campeonato es el único jugador con tres rondas bajo par (69-69-65).

Cuando todo era perfecto para Morales, un muy mal swing con el driver en el hoyo 18 lo dejó con su pelota en el agua y no pudo evitar el doble bogey que le abrió la ventana a sus perseguidores, que fueron testigos directo de una vuelta de golf que rozó la perfección.

“Estaba como en mi zona, no pensaba mucho en lo que pasaba al lado de mí, ni miraba los tableros, me concentré en mi juego, en el tiro por tiro y creo que lo hice bien y eso me llevó a hacer la ronda que hice. No importa lo que haga, el tiro anterior ya pasó y en eso trabajo mucho para no perder el foco.”, agregó el mexicano de 20 años, quien participa por segunda vez en el LAAC tras su 24to lugar en Mayakoba 2020.

Por su parte, Miguel Ordoñez continúa siendo el mejor panameño en la clasificación y, aunque perdió siete lugares respecto del viernes, se mantiene al frente entre los jugadores locales tras firmar 72 golpes y se ubica 25to.

El Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. El campeón jugará el Masters Tournament 2024 en Augusta National, The 152nd Open en Royal Troon, y el 124th U.S. Open en Pinehurst No. 2. Además, el subcampeón (es) obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en The Open y el U.S. Open en 2024. Además, el ganador será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2024, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.

ALGUNOS DATOS:

Hoyo en Uno: Este sábado en el hoyo 17 de Santa María Golf Club, el chileno Vicente Encina consiguió el segundo hoyo en uno en la historia del Latin America Amateur Championship. Desde 143 yardas pegó un wedge 50° y despertó la gran ovación de todos en Santa María GC. El primero había sido del colombiano Nicolás Echavarría en Pilar Golf, 2015.

Top 5: Ningún jugador fuera del Top-5 después de 54 hoyos terminó ganando el LAAC. Quien más lejos estuvo fue Paul Chaplet, quien estaba 5º en 2016 en Casa de Campo.

