Muere Wilfredo Gómez, un grande marcado en Panamá

El excampeón mundial y Salón de la Fama, Wilfredo "Bazooka" Goméz, quien guardó una estrecha relación con el boxeo panameño falleció ayer, estuvo hospitalizado durante las últimas dos semanas debido a complicaciones respiratorias.

"Bazooka" Gómez estableció una marca mundial de 17 defensas consecutivas por nocaut en cualquier división, falleció a los 69 años.

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Nacido en San Juan el 29 de octubre de 1956, Gómez fue campeón mundial en tres divisiones supergallo (122 libras), pluma (126 libras) y superpluma (130 libras) y construyó una de las carreras más destacadas del boxeo boricua.

A nivel aficionado, Gómez representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y luego ganó la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial en La Habana en 1974.

Gómez que tuvo como entrenador al desaparecido panameño Pedro "Pellín" Ávila y cerró su carrera con un impresionante récord de 44 victorias (42 por nocaut), 3 derrotas. Siempre fue un agradecido con el boxeo panameño.

Peleó cinco veces en Panamá entre 1974 y 1975, contra Jacinto Fuentes con quien empató. Luego venció por nocaut a Jorge Bernal, Antonio Da Silva, José Jiménez y al mismo Fuentes en la revancha.