Nataly Delgado y Jasmine Artiga tienen su compromiso con la báscula

Nataly Delgado tendrá hoy su primera prueba, la báscula, en el pesaje oficial para su combate contra la norteamericana Jasmine Artiga por el título regular supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el cual se realizará mañana sábado en el Caribe Royale de Orlando, Florida, Estados Unidos.

La veragüense Delgado, de 31 años y con marca de 20-7-2 (5 KO), es la campeona interina y buscará la corona regular que ostenta la estadounidense de 34 años Artiga, quien marcha invicta con un registro de 15-0-1 (7 KO).

Este jueves ambas boxeadoras se vieron las caras. La norteamericana se mostró segura ante una panameña que sonreía y dejaba claros indicios de que va por la corona regular de la AMB.

Delgado estuvo entrenando y realizando su campamento en Panamá bajo la supervisión de Julio César Archibold.

Delgado y Artiga tendrán el pesaje oficial a las 9:00 a. m. y otra sesión de fotos promocionales para la pelea a las 4:00 p. m. La panameña se encuentra lista y preparada para su combate contra la estadounidense.