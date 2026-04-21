Norman Simmons apunta a los Juegos Olímpicos

El medallista de oro de Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, Norman Simmons, tiene una línea boxística y metas claras. Su gran objetivo es poder representar a Panamá en unos Juegos Olímpicos.

Simmons agrega con emoción que todavía recuerda las notas del himno de Panamá en el Centro de Alto Rendimiento Atheyna Bylon. "Realmente me conmovió el momento en que subí al podio y sonó nuestro himno nacional. Sentí muchísimo cariño por parte de todos", recuerda el pugilista, al recibir el metal dorado, luego de vencer en la gran final al brasileño Jean Carlos Do Nascimento por 4-1, en la categoría de los 90 kilogramos.

Pero, ganar la medalla de oro para Panamá no fue fácil para Simmons, el primero de marzo estuvo compitiendo en el Mundial Juvenil de Boxeo Olímpico en Tailandia, donde quedó en el sexto lugar, permaneció en el país asiático haciendo campamento hasta el 18 de marzo, buscando una mejor preparación y mejorar su boxeo.

Todo esto dio frutos en los Suramericanos de la Juventud, donde Simmons, admite que su pelea más complicada fue ante Juan Garcés, de Ecuador. "Era muy alto y tenía mucha envergadura (musculatura). Era muy fuerte", reconoció el panameño, que ganó su pelea casualmente también por 4-1.

Luego de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, Simmons, nacido en Estados Unidos, de madre panameña, tendrá que competir en el Campeonato Mundial Juvenil en Serbia y Montenegro en el mes de noviembre.

"Mis planes de futuro son ir al Campeonato Mundial, ganar una medalla de oro y alcanzar el puesto número uno del ranking mundial para nuestro país", sostuvo el panameño sobre sus expectativas sobre su próxima competencia.

Pero las metas de Simmons no se detienen, representar a Panamá en unos Juegos Olímpicos está en sus planes.

La ciudad de Los Ángeles, será la sede de los próximos Juegos Olímpicos 2028 y por lo tanto, Norman Simmos, tiene planes de estar ahí.

Los sueños y metas se pueden cumplir y Simmons tiene los suyos. "Planeo ir a los Juegos Olímpicos, ganar una medalla de oro en boxeo para Panamá y convertirme en el campeón mundial indiscutido de peso pesado", relató.