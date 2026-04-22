El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aseguró que la entidad hará lo que la ley y la justicia establecen tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) relacionado con el envenenamiento masivo con jarabe contaminado con dietilenglicol.

La Corte dictaminó que el Estado debe indemnizar con 25,000 dólares a cada una de las tres víctimas afectadas por el consumo de los jarabes, así como presentar disculpas públicas por escrito.

Mon recordó que en el momento de la tragedia él tenía 35 años y oraba para que ninguno de sus familiares fuera víctima de este acontecimiento doloroso.

El director indicó que han pasado 20 años de mucho dolor y que la Caja se tiene que solidarizar con todos los panameños que han vivido un proceso muy largo. “Hoy se ha hecho justicia y nosotros seguiremos lo que la justicia dice”, agregó.

Explicó que la institución aún no ha recibido formalmente el fallo, por lo que deben esperar para hacer una declaración mucho más nutrida, comprensiva y de todas las acciones que la Caja tiene que hacer.

“Lo único que le puedo decir es que la Caja va a tomar el rol que tiene como entidad que debe dar cumplimiento a todas estas disposiciones y lo haremos con mucho gozo sabiendo que efectivamente estamos cumpliendo con un sueño de muchos panameños que esperaban que ya la justicia se hiciese llegar lo más rápido posible”, expresó.

En cuanto al hallazgo de medicamentos e insumos médicos vencidos valorados en 2.5 millones de dólares, Mon precisó que las investigaciones no han acabado y todo apunta a que hay una cantidad mayor.

Estos medicamentos e insumos estaban almacenados en depósitos ubicados en Felipillo y El Crisol, pertenecientes a la CSS.

“Nosotros dimos un arqueo inicial y con eso se iniciaron las investigaciones y hay que dejar que el Ministerio Público termine todo el proceso y encuentre las responsabilidades”, agregó.

Con información de Francisco Paz



