Mediante la operación Litus, la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Policía Nacional logró la detención de al menos cinco personas este miércoles en la provincia de Colón.

Desde las 3:00 am, los funcionarios de esta Fiscalía realizaron la intervención en las casas de los requeridos por esta Fiscalía, cuya sede está en la ciudad de Panamá.

La investigación, según el Ministerio Público, se trata del delito de peculado que alcanza más de 6 millones de dólares.

Los aprehendidos fueron Javier Lynch, actual representante del corregimiento del Barrio Norte; Alex Lee, exalcalde de Colón; Marta Macias, exrepresentante del corregimiento del Barrio Sur; los dos ex tesoreros de las juntas comunales del Barrio Norte y Barrio Sur.

Los mismos fueron conducidos a la sede de la Policía Nacional y de allí a instalaciones de salud.

Se inicia el proceso de investigación de este caso judicial por peculado.