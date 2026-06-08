Aumentan las desvinculaciones por diplomas falsos en el Meduca

Más de 500 personas han sido excluidas del sistema educativo tras descubrir que ostentaban diplomas falsos y se espera que la cifra aumente en los próximos días, reveló la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Los docentes, según la titular del Ministerio de Educación (Meduca), han abandonado poco a poco sus responsabilidades creyendo que quedarán exentos de las sanciones legales que conllevan estas acciones, pero no será así.

"La renuncia no extingue el hecho; no se van a librar del proceso, pero es mejor que se vayan", puntualizó.

Explicó que todos estos espacios están siendo reemplazados inmediatamente por medio de la plataforma Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL), en la que se publica la plaza disponible para que los interesados accedan a ella.

Molinar reiteró que todos los involucrados en este "fraude" tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, incluidos funcionarios que llegaron a la entidad cuando asumió por primera vez el cargo de ministra (2009-2014).

"Gente que llegó conmigo la vez pasada y ahora, el sistema los acostumbró a esta maleantería y se fueron haciendo parte", admitió.

Los servidores públicos, según información suministrada por la ministra, solicitan a los supuestos maestros 6 mil dólares para anexarlos al sistema.'

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regiones educativas estaban siendo afectadas por estas irregularidades. 6,000

mil dólares solicitaban los funcionarios del Meduca a los supuestos docentes.

El negociado, tomando en cuenta las 500 personas que han sido desvinculadas hasta la fecha, da como resultado 3 millones de dólares.

La funcionaria aclaró que este hallazgo no ha surgido gracias a su administración; era algo que venía ocurriendo desde hace años a lo interno de la entidad y todos lo sabían; sin embargo, por alguna razón, nadie había querido denunciarlo.

Las regiones educativas con mayor cantidad de educadores irregulares son: Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y la comarca Ngäbe-Buglé.

Las denuncias por esta y otras anomalías encontradas en el Meduca continúan su curso en el Ministerio Público.