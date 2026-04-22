Universidad de Panamá revoluciona la enseñanza veterinaria con tecnología de simulación avanzada

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá ha dado un salto cualitativo al incorporar tecnología de simulación de vanguardia. Este equipamiento, diseñado para recrear condiciones clínicas reales, permite a los estudiantes fortalecer sus competencias prácticas en un entorno seguro y controlado antes de realizar intervenciones directas en campo.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran modelos anatómicos equipados con sensores que emulan respuestas fisiológicas y pieles sintéticas especializadas para el perfeccionamiento de suturas.

Por su parte, el decano Alexander Pérez, esta inversión se complementa con la modernización integral de los laboratorios de parasitología, inmunología, microbiología, fisiología e histopatología, elevando significativamente el estándar académico.

Añadió que decano que la incorporación de estas herramientas posiciona a la facultad como un referente regional en la formación de futuros veterinarios. A ello se suma la inclusión de contenido.

Al ser la única institución en el país que forma médicos veterinarios, la Universidad de Panamá reafirma su rol estratégico en el sector pecuario y de salud animal.

Además, la facultad informó que ha integrado la administración empresarial en su plan de estudios, asegurando que los egresados posean tanto destreza clínica como capacidades gerenciales para liderar sus propios emprendimientos en un mercado global competitivo.