Dos personas fallecieron la noche del martes en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Arraiján-La Chorrera, lo que elevó a 22 las muertes en siniestros viales en la provincia de Panamá Oeste.

En este caso, el conductor de un vehículo se salió de la vía y arrolló a un peatón que se encontraba a un lado de la carretera.

Posteriormente, el automóvil entró en fase de vuelco, falleciendo el conductor.

El accidente se registró en el tramo carretero de La Milagrosa, en el distrito de La Chorrera, según confirmaron las autoridades.

Funcionarios de Accidentología del Ministerio Público (MP) llevan a cabo las investigaciones por este caso.