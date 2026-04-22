Capturan en Colombia a panameño buscado por homicidio

La trayectoria criminal de Edgar Luis Beitía Lester en Colombia llegó a su fin. Gracias a un operativo de cooperación policial internacional, el ciudadano panameño fue capturado en el sector de La Candelaria, en pleno centro de Medellín, informó la Policía Nacional.

El historial delictivo de Beitía incluye un supuesto homicidio así como una fuga del centro penitenciario La Joya, logrando mantenerse oculto desde hace siete años.

Durante su estancia en Colombia, el prófugo logró eludir a las autoridades mediante el uso de documentación colombiana falsificada.

Sin embargo, la Policía Nacional asegura evidenciar su presunta vinculación en actividades delictivas al integrarse en las redes criminales locales.

Según informes de la Policía Nacional, se han recaudado pruebas que lo vinculan en el tráfico internacional de estupefaciente mediante la falsificación documental así como la coordinación de actividades de microtráfico y narcotráfico con grupos criminales.

La aprehensión es el resultado de un esfuerzo conjunto entre las autoridades de Panamá y Colombia. Actualmente, se adelantan los trámites legales para su respectiva judicialización y el cumplimiento de las penas pendientes en su país de origen.