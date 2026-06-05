Olympic Day 2026: celebración del Movimiento Olímpico se realizará el sábado 7 de junio

El espíritu olímpico volverá a tomar las calles de la capital panameña con la celebración del Olympic Day by La Regional de Seguros 2026, una de las actividades deportivas más esperadas del calendario nacional, que este año llegará con una experiencia única para todos sus participantes: la oportunidad de ganar un viaje para dos personas y asistir al encuentro entre Panamá y Ghana el próximo 17 de junio en Toronto, Canadá.

Organizado por el Comité Olímpico de Panamá, el Olympic Day se ha consolidado como una plataforma que promueve la actividad física, los valores olímpicos y la integración familiar a través del deporte. Para esta edición, el evento busca superar las expectativas al combinar la emoción de una carrera/caminata con la pasión que vive el país por el fútbol y la participación de la Selección Nacional en la máxima cita deportiva internacional.

La carrera se llevará a cabo el domingo 7 de junio desde las 6:00 a.m., en la Cinta Costera 3, reuniendo a centenares de corredores de todas las edades en una jornada dedicada al movimiento, la salud y la convivencia.

Más allá del desafío deportivo, el COP ha preparado un incentivo extraordinario para quienes formen parte de esta celebración. Todos los inscritos tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de un viaje para dos personas a Toronto, Canadá, donde podrán vivir de cerca la experiencia del partido Panamá vs. Ghana el 17 de junio.

La iniciativa busca premiar la participación y el compromiso de los corredores, reforzando el mensaje de que el deporte puede abrir puertas a experiencias inolvidables tanto dentro como fuera de la competencia.

"Este año, el Olympic Day representa mucho más que una carrera. Queremos que cada participante viva una experiencia integral que combine el espíritu olímpico, la actividad física y la pasión que une a todos los panameños cuando se trata de apoyar a nuestras selecciones nacionales. Estamos convencidos de que esta edición será una de las más memorables en la historia del evento", destacó Damaris Young, Presidenta del COP.

El Olympic Day by La Regional de Seguros contará con categorías y distancias para diferentes grupos de participantes, permitiendo que personas de todas las edades y condiciones puedan formar parte de la actividad.

Las categorías habilitadas serán:

- Adultos (masculino y femenino – 5K)

- Niños (1K)

- Capacidades Especiales (5K)

- De esta manera, la jornada reafirma su compromiso con la inclusión, la participación ciudadana y la promoción de estilos de vida saludables para toda la familia.

Los interesados en participar podrán realizar su inscripción por un costo general de 35 dólares por persona. Asimismo, se ofrecerá una tarifa especial de 25 dólares por participante para grupos de cinco personas, incentivando la participación colectiva entre familias, amigos, empresas y organizaciones. Esta inversión incluye tshirt oficial del evento de la marca Under Armour, hidratación cortesía de Powerade, medalla coleccionable que se une con las ediciones del Olympic Day 2025, 2027 y 2028 para formar una imagen macro que simboliza el esfuerzo, constancia y dedicación puestos en práctica por los atletas canaleros en su camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; y muchos otros productos de nuestros patrocinadores.

El proceso de inscripción está disponible a través de la plataforma oficial de eventos del Comité Olímpico de Panamá en eventos.copanama.com.

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Desde hace varios años, el Olympic Day se ha convertido en una celebración global promovida por el Comité Olímpico Internacional para fomentar la actividad física y los valores fundamentales del olimpismo. En Panamá, el evento ha logrado reunir a miles de participantes, consolidándose como una de las carreras recreativas de mayor impacto y convocatoria del país.

Con esta nueva edición, el Comité Olímpico de Panamá reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios que promuevan el bienestar, la integración social y la cultura deportiva, al tiempo que ofrece experiencias innovadoras que acercan a los ciudadanos a los grandes escenarios del deporte internacional.

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 7 de junio, la Cinta Costera 3 será el escenario donde los panameños correrán por salud, por pasión y por la oportunidad de vivir una experiencia mundialista única.



