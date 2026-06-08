Panamá Femenina tendrá su revancha

La Selección Mayor Femenina de Panamá tendrá su revancha contra su similar de Jamaica, en lo que será el segundo encuentro amistoso entre ambos equipos.

En el primer partido realizado el pasado viernes en el estadio Rommel Fernández, las caribeñas se impusieron ante el equipo que dirige la española María "Toña" Is por la mínima de 0-1.

El único tanto del partido fue obra gracias a Shania Hayle a los 25 minutos del partido.

Ambas escuadras se volverán a enfrentar este lunes, nuevamente en el Rommel, a las 8:00 p.m.

Tanto Jamaica como Panamá se preparan para los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que otorga cuatro boletos para el Mundial Brasil 2027.

La Roja Femenina se enfrenta en su partido eliminatorio contra Canadá el 28 de noviembre.

Las chicas buscan clasificar a su segundo mundial consecutivo.