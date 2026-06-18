Panamá tendrá que levantarse luego de caer ante Ghana

Panamá tendrá que levantarse luego de caer contra Ghana por 1-0 en su debut en el Grupo L del Mundial 2026, disputado en el Toronto Stadium.

La Roja fue incisiva y tuvo la primera llegada de peligro a los dos minutos del partido por intermedio de Cecilio Waterman, pero el portero Lawrence Ati-Zigi evitó que su arco fuera vulnerado. En la primera parte, Panamá sometió a Ghana, pero en el complemento las cosas fueron diferentes.

Aunque Christiansen hizo cambios para buscar el partido con la entrada de Azarías Londoño, Ismael Díaz y José Fajardo, las cosas no se dieron.

Panamá perdió mucho control del juego en el mediocampo con la salida de Cristian "Fulo" Martínez, lo que le quitó presencia al equipo en ese sector de la cancha. Inclusive, Martínez tuvo su oportunidad de anotar, pero su disparo salió un poco desviado a los 58 minutos.

Cuando todos pensaban que el partido terminaba en empate, en el tiempo de reposición, Caleb Yirenkyi anotó el gol de Ghana.

El mismo técnico Thomas Christiansen añadió que "en la segunda parte Panamá cayó en el juego de Ghana".

"Teníamos fe en este partido, pero tenemos que continuar; hay dos partidos más y tenemos que competir", dijo el míster.