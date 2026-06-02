'Pepito' Núñez vuelve a la pista del Autódromo de Panamá

El piloto "Pepito" Núñez, una leyenda del automovilismo nacional, confirmó que estará en pista compartiendo volante con su hijo, Juan Carlos Núñez, a bordo del legendario Toyota Corolla FX.

“La iniciativa que tomaron algunos pilotos y a la que posteriormente nos sumamos varios más la considero excelente, ya que está dando la oportunidad de que el público conozca los autos nacionales y, al mismo tiempo, incentiva a competir a pilotos que no han estado participando”, manifestó Núñez.

Otro de los corredores estelares que saldrá a pista en la categoría ST3 será Roberto Carles, quien competirá a bordo de un Honda Civic.

En la categoría ST4 también confirmó su participación Kail Sibauste, considerado uno de los pilotos más rápidos del circuito de Sajalices, quien conducirá un potente Honda Civic EG.

Por su parte, Oscar Terán, uno de los referentes del automovilismo nacional, será de la partida en la ST3, donde buscará repetir el triunfo obtenido en la carrera anterior con un Mazda que luce más rápido y confiable.

La dupla de padre e hijo conformada por Joaquín y Ricardo Loo(Auto Repuestos 2001) se declaró lista para buscar nuevamente la victoria en la categoría Gran Turismo C.

Emilio Carreiro, del equipo Hotel Madrid, y Edwin Serrano, defenderán los colores de la provincia de Chiriquí.