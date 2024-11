Pitazo: Tareas pendientes en Panamá

Panamá enfrentó a costa Rica, con una estrategia ya conocida, que no me sorprendió, pero terminó haciendo daño y poniendo en riesgo la clasificación de la Roja a la Final Four y Copa Oro 2025.

Antes del partido contra Costa Rica en el Rommel, escribía en la columna Pitazo anterior. "El cuadro panameño debe ser respetuoso, cauteloso, pero al mismo tiempo agresivo". A esto se debe sumar la definición.

Agregamos en esa ocasión que en las jugadas a balón parado y el juego aéreo, es donde Panamá tiene que mostrar más precaución, en otras ocasiones eso nos ha pasado factura. También decíamos que los ticos en San José, explotaron la velocidad del mediocampo hacia adelante, que intentaron robar las espaldas a los defensas de Panamá con pases largos. Pero, parece que en el Rommel no se estuvo preparado para ese tipo de jugada.

Luego de la salida de Carrasquilla, Panamá bajo su ritmo de juego, el hombre orquesta salió y no apareció quién pudiera llenar esos zapatos.

Thomas Christiansen justificó que la salida de Carrasquilla fue debido a que tenía un tarjeta amarilla, pero le recordamos al técnico que primero hay que asegurar la clasificación y luego se verá lo demás.

En San José, Carrasquilla obtuvo la amarilla a pocos minutos de iniciar el juego y Christiansen lo mantuvo hasta lo último, para luego sustituirlo.

José Fajardo fue autocrítico en sus palabras, es para felicitar.

Fajardo es un jugador rápido, sabe moverse entre la líneas, busca el espacio, remata bien de cabeza, pero se le critica mucho por errar frente al marco.

A Fajardo le decimos que todos los delanteros del mundo han fallado en un momento dado y que volverá a tener otro chance.

Pero hay balones, algunas jugadas que debe pegarle al balón de arriba hacia abajo y no lo hace, eso es fundamento que hay que practicar. Hay otras jugadas, y aquí voy a recordar las palabras de Luis "Matador" Tejada, que sostenía "hay que meter una puñalada", exactamente un "punton" lo importante es que el balón entre a las redes.

Romario era un gran goleador, y le pegaba al balón hasta con las "puntas" de los pies, suena feo, pero era efectiva.

Lo bueno es que Panamá va a la Final Four por tercera vez, pero tiene una tarea pendiente. ¡Clasificar a semifinales!.