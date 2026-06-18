Queda una tarea muy complicada para la Roja

¿En qué se falló?, la frustración, el jugamos como nunca y perdimos como siempre o ¿qué viene ahora?, son algunos de los puntos de vista que se viven en el día a día, en la calle, y que el fanático nos hace desde el momento en que Ghana venció al seleccionado panameño por 0-1 en su debut en el Mundial 2026.

Soy del pensar que el técnico Thomas Christiansen buscó el partido: salió a atacar con lo que tenía, pero los cambios realizados no respondieron como él esperaba. Sin embargo, hay que tener claro que Christiansen hizo las variantes habituales que ha venido efectuando en toda la eliminatoria, las cuales ya están "predispuestas".

Tanto es así que volvió a sustituir a Cristian "Fulo" Martínez en el transcurso del segundo tiempo y, con la salida del chorrillero de la cancha, la elaboración de juego panameña quedó muy limitada.

Panamá dominó un gran lapso del encuentro, principalmente en el primer tiempo, ante un equipo africano que se cerró atrás; pero la Sele se quedó sin recursos para quebrar la defensa rival. Inclusive, tampoco se buscó rematar desde afuera del área, un recurso que quedó pendiente.

Pese a la derrota, no puedo negar que el equipo panameño luchó y buscó el partido, pero volvimos a fallar en los tramos finales del juego ante los ghaneses. Ya no se puede hacer nada; hay que pasar la página e intentar hacer partidos dignos y competir ante los dos últimos rivales.

La situación no es nada fácil. A Panamá la toca medirse este 23 de junio ante un equipo que ha sido subcampeón del mundo como Croacia, y cerrar el 27 de junio contra la siempre favorita para muchos: Inglaterra.

No es la misma Croacia que brilló en los últimos dos mundiales, pero sigue siendo Croacia, liderada por el veterano Luka Modrić. El otro rival es el equipo de los "Tres Leones", ahora bajo la batuta del alemán Thomas Tuchel, que sueña con volver a coronarse; recordemos que su único título lo alcanzó en 1966 cuando fue anfitrión.

Panamá tendrá que levantarse luego de la derrota ante Ghana y salir a competir de la mejor manera contra estos gigantes europeos. Una tarea, sin duda, muy complicada.