Ronald Koeman frena la euforia de Suecia: "No estamos asustados por Isak y Gyökeres"

La tensión aumenta en el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado, las selecciones de Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada en el NRG Stadium de Houston, Texas. El seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, compareció ante los medios de comunicación y mandó un mensaje de confianza, asegurando que su cuerpo técnico no teme al gran momento de la dupla ofensiva sueca compuesta por Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

El arsenal de Suecia frente a las urgencias de la 'Oranje'

La selección de Suecia llega a este compromiso con los ánimos por las nubes tras arrollar a Túnez con un contundente 5-1 en su estreno mundialista, un partido donde Gyökeres e Isak causaron estragos en la zaga africana. "No estamos asustados. Obviamente son jugadores magníficos y tendremos que ver cómo gestionarlo. Hicieron un gran partido contra Túnez, vamos a prestarles atención. Tenemos que centrarnos en todo el equipo", analizó de forma tajante Koeman.

El panorama para la 'Oranje' es sustancialmente distinto. El combinado de Países Bajos se encuentra contra la pared tras ceder un amargo empate 2-2 frente a Japón en su debut. Esta falta de victorias obliga a Koeman a evaluar modificaciones tácticas en su once inicial, sembrando dudas sobre la titularidad del atacante Memphis Depay. "No sé si Memphis estará en el once inicial, lo veremos el sábado. Todos están listos. Es un jugador que siempre nos ha aportado valor añadido", señaló de manera enigmática el estratega.

A las variantes tácticas se suma la preocupación médica por el mediocampista Frenkie de Jong, quien acarrea molestias en la zona abdominal y se mantiene como la principal incógnita del armado europeo debido a su peso en la distribución de balón.

Graham Potter descarta los excesos de confianza

Por su parte, el director técnico de Suecia, el británico Graham Potter, compareció con una postura sumamente pragmática y alejada de los triunfalismos. Potter insistió en que su plantel no está para "soñar" despierto con el trofeo, sino para consolidar el funcionamiento colectivo ante rivales de peso histórico.

"Contra Túnez fue una buena noche, una buena victoria, pero, con todo el respeto, Países Bajos es el equipo más fuerte del grupo. No estamos soñando, estamos intentando mejorar todos los días", explicó el seleccionador escandinavo. Al ser cuestionado sobre cómo gestionar los perfiles de Isak y Gyökeres, Potter desestimó cualquier debate: "Tener a dos delanteros no es un dolor de cabeza, es un desafío. Son diferentes en la forma en la que juegan y hay que entender cómo podemos aprovecharlos".

En la conferencia también estuvo presente el defensor Viktor Lindelöf, quien elogió las capacidades del zaguero neerlandés Virgil van Dijk, reconociendo el peligro que representa en jugadas de estrategia aérea, aunque sacando pecho por la solvencia de la última línea sueca de cara al trascendental choque en Houston.

