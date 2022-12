Scaloni: 'Este equipo juega para la gente'

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, declaró ayer que "este equipo, estos jugadores, juegan para la gente", pidió a la afición que "disfrute", que la "vida y los problemas seguirán, pero son un poquito más felices", y remarcó que no estaba "en sus planes, al menos", ser campeón del mundo", pero son "justos vencedores".

"Este equipo, estos jugadores, juegan para la gente, para el hincha argentino. Acá no hay egos. No hay individualidades. Todos tiran para el mismo lado, para la selección argentina, para el país. No hay orgullo más grande que poder jugar para tu país. Fuimos campeones merecidamente. Hemos hecho un partido completísimo", dijo Scaloni.

"Me vale con que la gente esté contenta". dijo

Y recordó a Diego Armando Maradona. "Pudimos ganar esta Copa, que la teníamos soñada hace mucho, que la merecíamos. Espero que él, desde arriba, haya disfrutado.", señaló.

Scaloni, aseguró que "habría que guardarle un lugar a Messi" en el próximo Mundial 2026.

"Que más da guardarle si él quiere seguir jugando. Se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera futbolística y en la selección argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo", expresó.