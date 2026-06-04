Siete entrenadores esperan levantar la mano en el Cláico Presidente

Siete entrenadores buscan consagrase como el campeón del Clásico Presidente a disputarse este domingo 7 de junio en el Hipódromo Presidente Remón, pero solo uno entrará en la historia o la reescribirá.

Alberto Paz Rodríguez, ganador en múltiples ocasiones de esta gran prueba con ejemplares de la talla de Cambalache, New York New York, Figo y Capocostello, entre otros, este año tiene tres equinos bajo su responsabilidad: Imperante, Takao y el potro Into Justice.

"Droopy" tiene mucha fe en los ejemplares que tiene a su cargo, dos de ellos pertenecientes al Chestnut Hill Stable, ambos con experiencia en el Presidente, y el potro al Stud Campo Azul.

Recientemente comentó sobre un momento que quedará en su mente para toda la vida. Fue cuando a Capocostello le tocó un cajón interno y lloraba porque pensó que perdía la oportunidad de ganar, partió mal y, con todo eso, triunfó.

Por otro lado, Eligio Ocaña, actual entrenador campeón de este clásico, apuesta a que los dos ejemplares que entrena, Motek y Sol Abuelo Carlos, harán buena presentación, ya que los trae frescos y bien entrenados para ir a la batalla en los 2,100 metros.

Aseguró que la contienda en la recta final estará a cargo de los potros de tres años sin demeritar el trabajo que vienen efectuando los caballos adultos.

Por su parte, Roberto Arango, preparador ganador de clásicos Presidente con caballos como el nacional Evaristo y Eagle in Love, en esta ocasión entrena al triple coronado importado Booz Baruc y nuevamente presenta al argentino De Chambeau.

Esta semana el preparador dijo que tanto De Chambeau y Booz Baruc están listos para dar una gran batalla.

Mientras que Juan Céspedes (Bustin Fox), Rubén Orillac (Come Candela), Bartolomé Mafla Herrera Tizzy Indy y Luis Paz Rodríguez (Nux), entrenadores como buena trayectoria y protagonistas de momentos épicos de la hípica en los clásicos tratarán de impedir que los entrenadores con mayor cantidad de equinos, levanten la copa dedicada al presidente José Raúl Mulino.