Slovan Bratislava, de los panameños Martínez y Blackman, avanza de fase

Los panameños César Blackman y Cristian "Fulo" Martínez fueron titulares en el empate de su equipo, el Slovan Bratislava (Eslovaquia), contra Iberia 1999 (Georgia) por marcador de 1-1, en el partido de vuelta de la ronda clasificatoria de la UEFA Champions League 2026-2027,.

Con este resultado, el conjunto de Bratislava avanzó a la siguiente ronda debido a que había ganado el juego de ida por 0-2, imponiéndose en el global por 3-1.

En el juego de vuelta, el lateral derecho César Blackman jugó los 90 minutos y fue amonestado con tarjeta amarilla.

Por su parte, "Fulo" Martínez estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 70, cuando fue reemplazado por el ghanés Rahim Ibrahim. Ahora, Bratislava enfrentará al Mjällby AIF de Suecia en la tercera ronda eliminatoria, cuyo partido de ida será el 4 de agosto.