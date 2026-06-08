Solly Betesh y Ramírez brillan en los 500 kilómetros

El experimentado piloto Solly Betesh, uno de los máximos referentes del automovilismo panameño, junto a Luis Ramírez, fueron protagonistas de los 500 KM de Panamá al conquistar el segundo lugar en la categoría GTS y finalizar terceros en la clasificación general al volante de un Audi R8 LMS.

Con un destacado trabajo en equipo, bajo la dirección de George Hasbún, la dupla panameña mostró consistencia, estrategia y velocidad durante una exigente competencia disputada en dos escenarios completamente distintos: pista húmeda y pista seca.

El primer heat, corrido durante la tarde sobre una superficie mojada por la lluvia, tuvo a Luis Ramírez al volante del Audi R8 LMS.

El piloto ejecutó de manera impecable las instrucciones transmitidas por radio desde los pits, manteniendo un ritmo competitivo en condiciones complejas.

La segunda manga del GT Challenge, disputada bajo las luces del Autódromo Panamá, quedó en manos de Solly Betesh(respaldado,, quien completó una sólida actuación que permitió al equipo asegurar un lugar en el podio.

Betesh destacó que uno de los factores determinantes para alcanzar el resultado fue la comunicación permanente con el director del equipo.

"Fue clave el trabajo del director del equipo para obtener este buen resultado. Los mensajes por radio y la comunicación de afuera hacia adentro", dijo.

Sobre el desempeño de su compañero, Betesh elogió la labor de Ramírez, quien debuta esta temporada en un vehículo de especificación GT3.

"Luis salió en el primer heat en condiciones un poco diferentes, ya que la pista estaba parcialmente húmeda, y lo hizo muy bien.

Tuvimos un buen tiempo a la hora de realizar los cambios de piloto", destacó."Al final logramos el segundo lugar, lo que nos permite sumar puntos importantes para el campeonato", agregó Betesh.