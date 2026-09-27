Sosa pega jonrón y los Filis van a postemporada; Leo Bernal suma otro vuelacerca

Los panameños Edmundo Sosa, con los Filis, y Leonardo Bernal, con los Cardenales de San Luis, cerraron fuerte la temporada regular de la campaña 2026 en las Grandes Ligas.

"Mundito" Sosa pegó un cuadrangular en el triunfo de los Filis de Filadelfia por 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay, una victoria clave para sellar su boleto a la postemporada.

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En el encuentro, Sosa se fue de 4-2, con dos carreras anotadas, una impulsada y su noveno jonrón de la temporada. Con esto dejó su promedio de bateo en .247 y un OPS de .712, además de alcanzar las 44 carreras remolcadas, lo cual representa la mejor marca personal de su carrera.

Postemporada

Entre los panameños que verán acción en la postemporada se encuentra Edmundo Sosa con los Filis, quienes se enfrentarán a los Bravos de Atlanta en la serie de Comodín (Wild Card) de la Liga Nacional.

Por su parte, en la Liga Americana, José "Chema" Caballero y los Yankees se medirán a los Medias Rojas de Boston, mientras que los Cachorros de Chicago, de Miguel Amaya, enfrenta los Padres de San Diego.

Bernal termina fuerte

Por otro lado, Leonardo Bernal pegó un cuadrangular, pero no pudo evitar la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee por tablero de 6-4.

El coclesano Bernal se fue 2-1, pegó su quinto jonrón de la campaña y dejó su promedio en .284 y un OPS de .807.

En ese mismo partido, el también panameño Iván Herrera se fue de 3-1, dejando su promedio en .241 y un OPS de .735.