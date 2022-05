Thomas Christiansen, Costa Rica no va a regalar el partido en Liga de Naciones

Thomas Christiansen está claro, no come cuento, sabe que Costa Rica y Martinica no serán fácil en el Grupo B de la Liga A en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Roja debuta contra los ticos el 2 de junio en el Rommel Fernández.

El técnico danés-español , explicó que no espera encontrar mucha diferencia entre el equipo tico que estuvo en la pasada Octagonal de la Concacaf y el que vendrá a competir el 2 de junio en la Liga de Naciones.

"No creo que vengan a regalar el partido y nosotros tampoco lo vamos a tomar de esa manera", añadió el técnico del elenco panameño sobre Costa Rica y tampoco ocultó su dolor por no estar jugando la repesca. "Ese puesto debería ser nuestro", precisó.

"Yo siempre quiero ganar, las sensaciones y decepción de no meternos en la repesca o ir directo al Mundial, eso duele y trae consecuencias, una de ellas es una pequeña revancha con Costa Rica y pienso que el equipo va a salir motivado, con ganas de mostrar que se merecía, algo más", dijo.

Para Christiansen, el juego contra Costa Rica en Liga de Naciones, es igual de importante como los dos partidos que se tendrá contra Martinica.

A corto plazo, Christiansen piensa en ganar el Grupo B para avanzar a la siguiente ronda, "el objetivo es clasificar a la semifinal en Estados Unidos y competir para ganarla", dijo el Mister sobre el torneo.

"Cualquier partido que nos viene ahora en esta eliminatoria es importante", dijo Christiansen, quien agregó que el torneo regional son válidos para clasificar a la próxima Copa Oro.

El Mister también se refirió al torneo de Toulon, en Francia donde Panamá compite con la Sub-21 y considera que el elenco nacional dará buena imagen, por lo que espera que esto pueda abrir puertas a los chicos panameños.

Al ser interrogado por la final del torneo de Apertura de la LPF, a su juicio, Sporting va intentar llevar el peso del partido, Alianza a defenderse bien y aprovechar el contraataque, pero eso aclaró es su opinión personal y resumió que espera "un partido muy parejo, se juegan el título".

Sobre su renovación con la Fepafut, Christiansen reveló que ya se entregó un borrador, que solo falta la firma y que espera se pueda dar antes del partido contra Costa Rica.