Thomas Christiansen: 'Creemos que tenemos una posibilidad de ir directo al mundial'

El técnico de la selección mayor de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, reafirmó este miércoles las importantes posibilidades que tiene la Roja de acceder directo a la Copa Mundial de Catar.

En la antesala del partido contra Honduras, el timonel destacó la buena condición en la que se encuentra el equipo.

"Si no estás convencido de las cosas que haces, vas a salir al campo agarrotado, sin esa libertad de movimiento. Hay una tensión a las expectativas creadas y nosotros mismos que creemos en que tenemos una posibilidad de ir directo al mundial y nos agarramos a todo", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

El estratega dijo que ya prácticamente ha definido el 11 titular, pero no adelantó pistas sobre el mismo.

"Vamos a esperar que ocurre hoy en el entrenamiento. Si vamos a jugar un 4-4-2, es una opción, pero no voy a decir ahora lo que vamos a hacer", agregó.

Sobre el llamado de Ismael Díaz, el entrenador descartó que haya sido por presión mediática o de los aficionados.

"Yo nunca me dejo influir ni por la prensa, ni por gente cercana para llamar a un jugador. En el momento en que me impongan un jugador, yo me voy", manifestó.

Con respecto al rival, Christiansen considera que Honduras vendrá con respeto, pero Panamá tendrá la posesión y la iniciativa del juego.

Christiansen evitó hablar de Estados Unidos, recordando que el rival en el que hay que pensar ahora mismo es Honduras.



"No hablaré de Estados Unidos. Si conseguimos el objetivo, que son los 3 puntos ante Honduras, llegaremos distintos", precisó.

