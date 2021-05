Villarreal dueño de Liga Europa en forma inusual

El Villarreal entró en la historia de la Liga Europa al cumplir el sueño de ganar esta competición y lo hizo con un guion imposible, ya que la final necesitó de veintidós penaltis para resolverse de los que fueron gol los veintiuno primeros hasta que Rulli detuvo el vigésimo segundo lanzado por De Gea.

El partido terminó empatado 1-1 en los 120 minutos de juego y en los tiros penales el equipo español ganó 11-10.

La emoción de los penaltis, todos convertidos menos el último, eclipsó los 120 minutos de juego en los que el Manchester United dominó hasta el minuto noventa, pero del que se adueñó el Villarreal en la prórroga, aunque su sustancial mejoría no fue suficiente para desequilibrar el marcador ante de los lanzamientos.

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, afirmó que no habían ensayado los penaltis con los que se ha resuelto la final de la Liga Europa a favor de su equipo ante el Manchester United, y recordó que al haber lanzado once, todos los jugadores habían tenido la oportunidad de participar y todos habían marcado.

"Los penaltis no son una lotería, también tienen otros componentes como el de conocer al rival y tener la mentalidad adecuada", agregó el técnico del Villarreal, quien señaló que habían planteado el partido a partir de cuatro fases, la primera parte, la segunda, la prórroga y los penaltis, porque todo podía producirse.

Por su lado, Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, afirmó que su equipo está "decepcionado" y que tiene que aprender de esta derrota "para que no vuelva a pasar".

"El vestuario está apagado. Están decepcionados. Esto es el fútbol, a veces se decide en un disparo y esa es la diferencia entre ganar y perder", dijo el técnico noruego tras perder la final de la Europa League en penaltis contra el Villarreal.



"Tenemos que aprender de esto, no saborealo, sino probar este sentimiento y asegurarnos de que no vuelva a pasar. Hoy no supimos reaccionar. No jugamos tan bien como sabemos. Empezamos bien y entonces nos marcaron, en su primer tiro a puerta. Estamos decepcionados por haber concedido un gol en una jugada a balón parado", añadió.



"Empujamos, presionamos y marcamos un gol, pero después no controlamos el partido ni dominamos como hubiéramos querido. Nos lo pusieron muy difícil. Nos cerramos los espacios y aunque tuvimos la mayoría de la posesión, se defendieron bien y no creamos ocasiones".

"Cuando vuelves sin el trofeo es que no lo has hecho todo bien. Estamos cada vez más cerca y somos mejores. Tenemos el deseo de volver el año que viene y mejorar", agregó Solskjaer.

El entrenador de los 'Red Devils' negó que la temporada, en la que han quedado subcampeones también de la Premier League, haya sido un éxito y apuntó que tienen que mejorar.