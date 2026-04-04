Álvaro Arbeloa tras derrota ante Mallorca: 'La liga está más difícil'

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, admitió tras la derrota de su equipo ante el Mallorca (2-1) que "la liga está más difícil" porque quedan menos partidos y la distancia "puede ser mayor".



"Está claro que la liga está más difícil que antes de empezar el partido. Nuestro siguiente objetivo es ganarlo todo. Para ello tenemos que rendir a un nivel mucho más alto, está más difícil porque la distancia puede ser mayor esta noche (tras el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona), pero el objetivo tiene que ser ese", admitió.



"El contexto, la ansiedad de verte por detrás en el marcador. No hemos tenido la paciencia ni hemos sacado lo trabajado durante la semana. Nos han faltado muchas cosas, hemos hecho una primera parte bastante mejor que la segunda, necesitábamos mucho más", destacó.



El técnico madridista mandó un mensaje a su plantilla tras su mal rendimiento en el regreso a la liga tras el parón de selecciones: "Tienen que entender que sin dar el 200 por ciento no íbamos a ganar, te despistas un momento y te cuesta un gol, cuando no tienes acierto se acaba pagando".



Arbeloa se atribuyó toda la responsabilidad del resultado: "Esta derrota es toda mía, necesito que piensen ya en el martes, cuando salgan de aquí ya se ha acabado. Soy el que toma decisiones y es una derrota del entrenador del Real Madrid. Necesito que se preparen para darlo todo en la 'Champions' contra el Bayern de Munich", declaró.



Sobre la presencia de Jude Bellingham, señaló: "Lleva muchas semanas fuera, hoy ha jugado más de media hora y tiene que seguir cogiendo ritmo de competición. No queramos que Jude esté al máximo después de mucho tiempo sin jugar".



Arbeloa hizo un llamamiento a la afición del equipo blanco de cara a la Liga de Campeones: "Sé de lo que son capaces, entienden la importancia del partido (contra el Bayern), hay veces que no tienes tu día como hoy, y hay que cambiar el chip porque no tenemos mucho tiempo y la exigencia será altísima. El madridismo nos brindará otra gran noche de 'Champions'".