La embajadora de China Xu Xueyuan estuvo en el cementerio Chino en la comunidad Gamboa que pertenece a la provincia de Colón, para rendir homenaje a los trabajadores chinos que llegaron al país a mediados del siglo XIX y participaron en la construcción del Canal de Panamá.

Para el 30 de marzo de 1854, unos 705 trabajadores chinos llegaron a Panamá a bordo del bergantín Sea Witch, para construir el ferrocarril para la Panama Railroad Company.

Los cuales muchos de ellos perdieron la vida en el poblado de Matachín, Gamboa.

Por lo que, en 1908, con motivo de la construcción del Canal de Panamá, Matachín y otros pueblos aledaños quedaron bajo las aguas del lago Gatún.

Las cruces que se erigen en este cementerio en Gamboa, conmemoran precisamente a los 415 chinos que fallecieron en la vía interoceánica.