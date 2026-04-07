Desapariciones de mujeres: un fenómeno con múltiples causas

Las denuncias por mujeres desaparecidas continúan generando preocupación en el país. Aunque la mayoría de los casos se resuelve con la ubicación de las víctimas, especialistas advierten que detrás de estas situaciones pueden existir diversas causas, que van desde conflictos personales y problemas familiares hasta violencia o delitos graves.

El año pasado se reportaron 1,093 casos de mujeres desaparecidas, según cifras de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Ministerio Público. De ese total, 1,046 mujeres fueron ubicadas, lo que representa aproximadamente el 95% de los casos.

Sin embargo, 47 denuncias permanecen en investigación y las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda.

En lo que va de 2026, se han reportado 191 mujeres desaparecidas. De estas, 153 ya han sido localizadas, mientras que 38 continúan en proceso de búsqueda, explicó el fiscal superior Gustavo Barragán Ching, jefe de esta unidad.

Trabajo coordinado

Las autoridades explican que cada denuncia activa protocolos de investigación y búsqueda con el objetivo de determinar lo ocurrido y ubicar a la persona lo antes posible.

El fiscal superior Barragán destacó que las investigaciones se realizan en coordinación con distintos estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y las oficinas del Ministerio Público en todo el país.

Una vez recibida la denuncia, se realizan las coordinaciones necesarias y el caso es remitido a la fiscalía correspondiente del lugar donde ocurrió la desaparición para iniciar el trámite investigativo.'



Hasta el momento mantienen abierta la investigación por la muerte de una menor, cuya causa no ha sido determinada.



de edad encabezan la lista de mujeres desaparecidas.



Personales son una de las causas de la desaparición de las mujeres adultas en Panamá.



Las autoridades instan a los familiares a no esperar las 24 horas para presentar la denuncia de desaparición.



El Ministerio Público cuenta con oficinas en todo el país.

El fiscal también instó a los familiares a no esperar 24 horas para reportar una desaparición.

"Las oficinas del Ministerio Público están abiertas las 24 horas del día en todo el país. "Apenas no logre comunicarse con su familiar, puede presentar la denuncia", señaló.

Según explicó, denunciar de inmediato es clave para la investigación, ya que muchas veces las autoridades dependen de cámaras de videovigilancia cuyos registros no se almacenan por largos periodos.

Barragán también resaltó el apoyo de los medios de comunicación, que contribuyen a difundir las alertas y facilitar la localización de personas desaparecidas.

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Factores que influyen

El criminólogo Tirso Castillo De Lemos, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, explicó que las desapariciones de mujeres suelen responder a dos grandes factores.

El primero está relacionado con decisiones personales. En algunos casos, la mujer decide abandonar su hogar para iniciar una nueva vida lejos de su entorno familiar.

"La persona abandona su hogar porque no quiere estar con su familia, su pareja o sus hijos. Desea tener otra vida, otra pareja. Encontró el amor", explicó el especialista.

El segundo factor está vinculado con acciones del crimen organizado, particularmente con redes de trata de personas y explotación sexual.

"El crimen organizado no solo se dedica al narcotráfico. También opera en modalidades criminales como la trata de personas, la prostitución y la explotación sexual, incluso infantil", indicó.

Castillo De Lemos advirtió que en América Latina operan redes criminales que secuestran mujeres y jóvenes para explotarlas sexualmente en otros países.

En Centroamérica se han documentado casos de mujeres raptadas en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que luego son trasladadas a México para ser explotadas en redes de prostitución controladas por organizaciones criminales.

"Estas mujeres desaparecen porque son raptadas y trasladadas a otros países para ser explotadas sexualmente por organizaciones criminales", señaló.

Además de los delitos o decisiones personales, existen otras circunstancias que pueden provocar una desaparición.

Entre ellas figuran problemas de salud mental, como la esquizofrenia, consumo de drogas, conflictos familiares graves y situaciones de violencia doméstica.

En algunos casos, las mujeres deciden abandonar su hogar para escapar de entornos de violencia.

Patrones sociales

El especialista señaló que existen patrones sociales que hacen a algunas mujeres más vulnerables, especialmente jóvenes de escasos recursos, residentes en áreas rurales, mujeres con bajo nivel socioeconómico y habitantes de comunidades cercanas a grandes centros urbanos.

Estas condiciones pueden facilitar que grupos criminales engañen a las víctimas, por ejemplo, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales.

"La vulnerabilidad social facilita que estas personas sean engañadas y captadas", explicó.

Según el criminólogo, en Panamá los casos vinculados a vulnerabilidad social se registran con mayor frecuencia en zonas rurales, especialmente en provincias como Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste.

En áreas urbanas, en cambio, estos casos suelen ser menos frecuentes.

"Una mujer desaparecida en un área rural puede pasar desapercibida", recalcó.

También advirtió que las zonas cercanas a la frontera con Costa Rica pueden facilitar el traslado de víctimas.

"Los pasos fronterizos, como Paso Canoas, permiten cruzar con facilidad y el crimen organizado conoce esas rutas", señaló.

El criminólogo exhortó además a la ciudadanía a tener precaución con el uso de redes sociales, ya que pueden convertirse en un medio que facilita el contacto con personas con malas intenciones.

Recomendó proteger la identidad digital, evitar compartir información personal y mantener discreción sobre datos privados.

"La Policía Nacional hace su labor, pero necesita la confianza del ciudadano. "No son enemigos", concluyó.

Aunque muchas mujeres reportadas como desaparecidas finalmente son ubicadas, actuar con rapidez y denunciar de inmediato sigue siendo una de las herramientas más importantes para facilitar su localización y evitar que estos casos terminen en situaciones más graves.