La Autoridad Nacional de Aduanas, a través de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) Zona Norte, realizó diligencias de inspección en distintos locales comerciales de la provincia de Colón, logrando la retención de mercancía sin documentación legal.

En un minisúper ubicado en el corregimiento de Cristóbal, Villa del Carmen, se detectaron: 65 unidades de licor variado, cigarrillos de diversas marcas, cables adaptadores, accesorios de celulares de distintas marcas, entre otras mercancías.

La encargada del local, de nacionalidad china y residente permanente, no pudo sustentar con documentos la procedencia ni la introducción legal de los productos, por lo que fueron retenidos y trasladados a las oficinas de Aduanas para dar inicio al trámite correspondiente.

En otra diligencia en coordinación con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), también se retuvieron licores de marca variada.

Este último hecho se registró en otro establecimiento comercial ubicado en el distrito de Donoso, corregimiento de Miguel de la Borda Cabecera.

La encargada del local, de nacionalidad panameña, no pudo presentar documentación que acreditara la legal tenencia de la mercancía, motivo por el cual fue igualmente retenida y trasladada a las instalaciones de Aduanas.