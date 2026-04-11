IFF Panamá 2026: así fue la inauguración de la fiesta del cine en el país

¡Fiesta de cine! El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) dio inicio a su 14.ª edición en el emblemático Teatro Nacional, marcando el comienzo de una semana dedicada al cine, la cultura y el encuentro entre miradas de la región y el mundo, con la proyección inaugural de Runa Simi, del director peruano Augusto Zegarra.

La noche reunió a destacadas figuras del ámbito cultural, institucional y cinematográfico, consolidando una vez más al festival como una plataforma clave para el intercambio creativo y el fortalecimiento de la industria audiovisual en Panamá.

El evento contó con la presencia de importantes autoridades, entre ellas la Directora de la Dirección Nacional de Cine – MiCultura, Sheila González; la Viceministra de Comercio e Industrias, Astrid Abrego; y la Directora de la Comisión Fílmica de Panamá, María Cecilia Arias.

Asimismo, se presentaron la Directora de Cultura de la Alcaldía de Panamá, Verónica Arosemena; la Directora de Turismo de la Alcaldía de Panamá, Karla Duque; miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país; el Presidente Ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron; así como benefactores de esta edición, miembros de la industria cinematográfica nacional e internacional y representantes de la prensa.

Durante la ceremonia, Pituka Ortega Heilbron, Presidenta de la Fundación IFF Panamá; dirigió unas palabras al público: “Estamos en el Teatro Nacional de Panamá. Y digo ‘estamos’ con una emoción particular — porque hemos vuelto. Después de 11 años, y de todo lo que esos años trajeron consigo, este festival regresa a este espacio histórico y emblemático. Y durante los próximos días, sus paredes harán algo nuevo: acogerán al cine panameño. Eso no es un detalle — es un reconocimiento. Panamá, mirándose a sí misma, en su casa más noble.”.

Posteriormente, Karla Quintero, Directora Ejecutiva de la Fundación y Festival Internacional de Cine de Panamá, dio apertura oficial a esta nueva edición y presentó a los invitados especiales de la noche, reafirmando la visión del festival como una plataforma que impulsa historias con identidad y proyección internacional.

“El documental que veremos esta noche llegó a nosotros como un abrazo en estos momentos tan confusos y tan difíciles; fue como un regalo del universo en medio de la ansiedad de no encontrar una película para abrir el festival. Esta película me llegó y, cuando la vi, lo tuve muy claro: esta es la película que quiero regalarle a mi Panamá para representar nuestro motor y eslogan #CineEsVida.” destacó Quintero.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del equipo de la película inaugural Runa Simi, encabezado por su director, Augusto Zegarra, quien ofreció unas palabras junto a Dylan Valencia y Fernando Valencia, para compartir con el público una historia profundamente conectada con la identidad cultural y el poder del lenguaje.

"Gracias a todas y todos por estar acá, por su tiempo y su energía para venir a ver nuestra película. No quiero hablar mucho antes de que la vean, pero sí quería contarles que fue hecha por un grupo muy pequeño que empezó siendo amigos y terminó como una familia; nos ha tomado nueve años hacerla con muchísimo amor, respeto y cariño por la comunidad que están a punto de ver ustedes en pantalla". agregó el cineasta.

La película sigue a Fernando Valencia, un locutor de radio en Cusco que, junto a su hijo Dylan, emprende el ambicioso proyecto de doblar The Lion King al quechua. Lo que comienza como un juego se transforma en una misión cultural que busca acercar el cine a comunidades que históricamente no han podido acceder a contenidos en su propio idioma, resaltando la importancia de preservar y visibilizar las lenguas originarias.