La Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor terminó con el triunfo de los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste, quienes clasificaron a las semifinales.

Chiriquí

Un imparable de Jorge Rodríguez remolcó la carrera que le dio la victoria a los chiricanos sobre los 'Indios' veragüenses, ganando 7 a 6, en el quinto partido de su serie de Ronda de Ocho.

El partido, realizado en el estadio Kenny Serracín de David, se extendió a 10 episodios.

Panamá Oeste

Benjamín Bailey, Yeremy Sánchez y Mario Sanjur fueron determinantes para que los 'Vaqueros' de Oeste dejaran a las 'Harpías' darienitas fuera de combate en el partido realizado en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Panamá Oeste anotó 4 carreras y su contrincante no llegó a marcar.