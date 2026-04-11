A un hombre de 27 años se le decretó medida cautelar de detención provisional, por estar vinculado a un caso de intento de homicidio en el 2024 en la comunidad de La Feria o Los Lagos, situada en el corregimiento de Cristóbal en la provincia de Colón.

Este caso ocurrió el pasado 13 de marzo del 2024, en esta comunidad (La Feria), cuando el imputado, en compañía de dos menores de edad, con arma de fuego, le realizó múltiples detonaciones a un hombre, en un lugar frecuentado por personas, causándole lesiones en su cuerpo.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía también pidió al Juzgado de Garantías la formulación de imputación para este hombre, solicitud que fue admitida.

Ahora enfrenta el delito de tentativa de homicidio en un proceso que atiende la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

Durante los años, esta comunidad se ha convertido en una zona roja, que ha dejado personas muertas y heridas a causa de la violencia en sus calles internas.