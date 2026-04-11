Tras el incidente de la explosión ocurrida debajo del puente de las Américas han surgido muchas interrogantes.

Una de ellas es: ¿Qué tipo de trabajos de mantenimiento necesita un puente como el de las Américas?

Por la importancia del puente de las Américas, requiere de un mantenimiento rutinario, señaló Ramiro Vargas, vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad tecnológica de Panamá.

Añadió que es necesario una inspección constante, cuadrillas dedicadas a las labores de inspección y mantenimiento.

En este punto, subrayó que hay distintas labores de mantenimiento, el preventivo y el correctivo, dependiendo del grado de deterioro que tenga la infraestructura.

No obstante, tienen que tomar en cuenta que, este puente está sobre un lugar de alta exposición a la polución de los vehículos, al tráfico de barcos y a la misma atmósfera salina por la proximidad al mar, así que las condiciones son severas desde punto de vista químico ambiental.

“Requiere especial atención”, reiteró Vargas en TVN Noticias.

Por otro lado, deben estar pendiente de las limpiezas, la pintura, reemplazos de elementos que ya están comprometidos, a los puntos de conexión que son sensitivos.

El mantenimiento debe ser periódico para una estructura como esta, insistió.

“Es un tema que nos debe llamar a la reflexión de cómo hacemos las cosas como destinamos el presupuesto y desde luego que lo que se hace puede ser mejor”, indicó.