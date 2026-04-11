Plataformas de transporte quieren reunirse con director de la ATTT; ellos no están incluidos en el subsidio al combustible

Las plataformas de transporte como Uber e Indrive buscan ser incluidos en la lista de los que pueden optar por el beneficio del subsidio del combustible; ya que actualmente no aplican.

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, señaló que ellos no están incluidos en este plan por dos razones.

Primero, no tienen certificado de operación; y segundo, porque no tienen una tarifa autorizada por la ATTT.

No obstante, estas plataformas ya tuvieron un acercamiento con la ATTT, y según Brea, hay posibilidades de que se reúnan la próxima semana, donde expondrán sus preocupaciones.

"Ahora, desde el punto de vista técnico, mi opinión es que ellos para poder recibir subsidio tienen que entrar al paraguas o amparo de la ATTT, digamos que ellos ahora están por fuera", subrayó Brea en Nex Noticias.

Realidad

De acuerdo al director de la ATTT, hay una realidad que el mundo y es que se está tecnificando y "soy del criterio de que el transportista actual tiene que migrar hacia el uso de la plataforma, eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero, las plataformas también tienen que regularse...".

"Porque yo para dar un certificado de operación a una x prestataria, esta tiene que hacerme un estudio técnico de demanda. Con eso yo controlo el mercado si está saturado o no", explicó.

En este caso de la plataforma, "ellos van ingresando a cuánta gente le dé la gana, en descontrol, me tienen el mercado saturado".

"En la mayoría de los países se han ido integrando al transporte, eso en algún momento tiene que ser en Panamá, ellos tienen que regularse", mencionó.

Añadió que él está consciente de que ellos le brindan servicio a un gran segmento de la población que, generalmente no va a usar el selectivo y quiere comodidad y seguridad, "porque es uno de los argumentos de los usuarios".

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"Ese argumento es el que le digo a los transportistas selectivos, que se miren en ese espejo. ¿Por qué a ese negocio le está yendo bien? Porque tiene georeferencia, porque tiene identificación plena del conductor, porque saben qué vehículo va a llegar".

"Eso es lo que hay que hacer, la modernización del transporte le tiene que llegar a selectivo", reiteró.