Cobre Panamá reafirma su compromiso con el desarrollo de la provincia durante el foro CADE Colón 2026

En el marco de la celebración de CADE Colón 2026, Cobre Panamá subrayó la relevancia de la colaboración estratégica y la eficiencia operativa como motores esenciales para la reactivación económica de la provincia. El encuentro, celebrado en el Centro de Arte y Cultura de Colón, se consolidó como el principal foro de discusión entre el sector privado, autoridades y sociedad civil para proponer soluciones al desarrollo regional.

Este año, el evento se desarrolló bajo el lema “OCDE: Confianza global, ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”. Durante la jornada, se analizó profundamente cómo las exigencias internacionales y la confianza global pueden traducirse en resultados tangibles, mayor inversión y crecimiento equitativo para las comunidades locales de Colón.

Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, aportó una visión estratégica durante el panel "La importancia de la mejora continua para el crecimiento sostenible". En su intervención, destacó que la sostenibilidad debe ser entendida como un proceso dinámico de evolución constante, fundamental para que tanto las organizaciones como las regiones logren adaptarse con éxito a los desafíos actuales.

Gálvez hizo especial énfasis en la necesidad de fortalecer la economía sustancial a través del empleo formal para reducir los índices de informalidad en la provincial, resaltó que este es un reto compartido que requiere que el sector privado invierta decididamente en capital humano.

"El reto de la informalidad es subsanable si invertimos en capital humano. En los últimos 10 años, Cobre Panamá ha destinado más de 25 millones de dólares en programas de becas y capacitación, gran parte de ellos aquí en Colón. Esta preparación previa nos permitió contar con cerca de 2,000 colaboradores colonenses en nuestra operación. No podemos hacerlo solos; necesitamos trabajar en conjunto para transformar el talento local en empleos formales que sostengan la economía", señaló Gálvez ante líderes empresariales y autoridades.

Impulsando el potencial de Colón

La participación de Cobre Panamá en esta cita anual refuerza su visión de un desarrollo equitativo que logre transformar el diálogo en resultados medibles. Durante el encuentro, se destacó la urgencia de fortalecer las políticas públicas y atraer inversiones de alto impacto que dinamicen la economía local, garantizando que el potencial histórico de la provincia se traduzca en oportunidades reales de empleo y bienestar para toda la población colonense.

Cobre Panamá reafirma su rol como un actor estratégico en la búsqueda de soluciones para que la provincia potencie su capacidad histórica como hub logístico y comercial. El encuentro concluyó con el firme objetivo de cerrar brechas de desigualdad y generar un impacto positivo y duradero que impulse el progreso de la región a largo plazo, consolidando el compromiso de la empresa con el futuro de Colón.

