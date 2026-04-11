Uno de los aprehendidos mantiene un oficio de subrogado emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá.

Uno de los aprehendidos mantiene un oficio de subrogado emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá.

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Cuatro personas han sido aprehendidas por la Policía Nacional (PN) en los corregimientos de Herrera Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, por la posesión ilícita de armas de fuego y sustancia ilícita.

En un primer caso, registrado en el corregimiento de Herrera, fueron aprehendidos dos hombres dentro de una zona boscosa colindante con la barriada La Estancia #1.

El sitio era utilizado por ambos sujetos para ocultar un "caleto", para guardar un arma de fuego calibre 38, un arma tipo réplica y municiones, además de una mira telescópica.

En el escondite también se encontró un paquete con presunta sustancia ilícita, pesas digitales, equipos tecnológicos, dinero en efectivo y otros artículos.

En un segundo caso registrado en el sector de San Antonio, corregimiento de Barrio Balboa, aprehendieron a dos hombres que viajaban en un automóvil, dentro del cual fue hallada un arma de fuego calibre 380, un proveedor y municiones.

Uno de los aprehendidos mantiene un oficio de subrogado emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá.

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