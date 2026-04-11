Cuatro personas han sido aprehendidas por la Policía Nacional (PN) en los corregimientos de Herrera y Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, por la posesión ilícita de armas de fuego y sustancia ilícita.

En un primer caso, registrado en el corregimiento de Herrera, fueron aprehendidos dos hombres dentro de una zona boscosa colindante con la barriada La Estancia #1.

El sitio era utilizado por ambos sujetos para ocultar un "caleto", para guardar un arma de fuego calibre 38, un arma tipo réplica y municiones, además de una mira telescópica.

En el escondite también se encontró un paquete con presunta sustancia ilícita, pesas digitales, equipos tecnológicos, dinero en efectivo y otros artículos.

En un segundo caso registrado en el sector de San Antonio, corregimiento de Barrio Balboa, aprehendieron a dos hombres que viajaban en un automóvil, dentro del cual fue hallada un arma de fuego calibre 380, un proveedor y municiones.

Uno de los aprehendidos mantiene un oficio de subrogado emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Circuito Judicial de Panamá.