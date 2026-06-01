'Chema' Caballero e Iván Herrera pasan por buen momento en las Grandes Ligas

Los peloteros Iván Herrera (Cardenales de San Luis) y José "Chema" Caballero (Yanquis de Nueva York) son hasta el momento los panameños más destacados en las Grandes Ligas, a poco más de dos meses de haber arrancado la temporada.

Pese a sufrir una fractura en el dedo medio de su mano derecha, "Chema" Caballero —luego de estar alejado diez días del diamante— siguió mostrando a su regreso un alto nivel deportivo.

Con la llegada de Anthony Volpe al campocorto de los Yanquis, el panameño ha jugado en el jardín izquierdo, la segunda y la tercera base, cumpliendo con una buena labor.

"Chema" ha tenido bastante regularidad, pese a la lesión que sufrió en una de sus manos. En los 59 partidos que han jugado los Yanquis en lo que va de la actual campaña, Caballero ha estado en la alineación en 49 de ellos.

El santeño tiene un promedio ofensivo de .263, con 4 jonrones, 15 carreras impulsadas, 20 carreras anotadas, 9 bases por bolas recibidas, 32 ponches, 14 bases estafadas y un OPS de .706. Los Yanquis tuvieron este lunes día de descanso y enfrentan hoy a los Guardianes de Cleveland.

Iván Herrera con un buen mes de mayo

El que tuvo un gran mes de mayo fue Iván Herrera con los Cardenales de San Luis. En sus últimos 30 partidos conectó para .287.

El panameño, que ha visto acción en todos los juegos de los Cardenales en la actual campaña 2026, batea hasta el momento para .265, con 27 carreras impulsadas, 35 anotadas, 12 dobles, 34 bases por bolas recibidas, 44 ponches, 2 bases robadas y un OPS de .822.

Estos números son sin contar el partido de anoche entre los Cardenales de San Luis y los Rangers de Texas.

Los números de Miguel Amaya

Por su parte, el receptor Miguel Amaya ha tenido acción en 34 partidos, donde batea para .217, con 4 jonrones, 15 carreras anotadas, 9 impulsadas, 22 ponches, 2 dobles, 12 bases por bolas recibidas y un OPS de .692.

El equipo de Chicago tuvo día de descanso este lunes y para este martes se mide a los Atléticos de Oakland.

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Sosa, el 'utility'

El utility de los Filis de Filadelfia, Edmundo Sosa, solo ha visto acción en 33 partidos; batea para .211 con 3 dobles, 3 cuadrangulares, 11 carreras anotadas, 16 impulsadas, 22 ponches y 2 bases robadas. Tiene un OPS de .594.

Los Filis tuvieron fecha de descanso este lunes y enfrentan hoy a los Padres de San Diego.

El que no ha corrido con buena suerte es el lanzador Justin Lawrence, quien fue puesto en la lista de asignación por los Piratas de Pittsburgh.

Lawrence ha participado en 23 juegos en la actual campaña, con marca de dos derrotas sin triunfos (0-2), una efectividad de 5.32 en 22 episodios lanzados, donde recetó 22 ponches y registra un WHIP de 1.55, todos estos números según mlb.com.