Malestar en Veraguas: Van tras las cercas de alambre de púas que privatizan playas en Mariato

Hay malestar en la población por las cercas de alambre de púas y otras estructuras instaladas de manera irregular en las mismas orillas de playas y ríos dentro del distrito de Mariato y otros lugares en la provincia de Veraguas, las cuales deberán ajustarse a lo establecido por la legislación panameña, advirtió el alcalde de este sector, Ángel Batista.

El alcalde, quien estuvo acompañado de la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, y representantes de las instituciones, como ANTAI, Mi Ambiente, Ministerio de Turismo, entre otros, explicó que las normas vigentes establecen restricciones sobre la colocación de cercas y otras construcciones en las áreas costeras y márgenes de ríos, particularmente dentro de la franja de protección de 22 metros, la cual debe mantenerse libre para garantizar el acceso público y la conservación de estos espacios naturales.

Batista señaló que en los últimos años se han recibido inquietudes y denuncias de residentes, pescadores y visitantes sobre la instalación de cercas que limitan el libre tránsito hacia playas y riberas, situación que ha generado conflictos en diversas comunidades de la zona costera de Mariato.

“El cumplimiento de la ley es obligatorio para todos. Las áreas de playa y las servidumbres públicas deben mantenerse accesibles para la población, respetando las disposiciones legales que protegen estos espacios”, manifestó el alcalde.

Las autoridades municipales indicaron que se realizarán las verificaciones correspondientes para identificar posibles incumplimientos y coordinar acciones con las instituciones competentes encargadas de la administración y vigilancia de los recursos costeros y ambientales.

Habitantes de comunidades costeras han expresado en distintas ocasiones su preocupación por la presencia de cercas y obstáculos que dificultan el acceso a sectores tradicionalmente utilizados para actividades de pesca artesanal, recreación y turismo.

El alcalde Batista destacó que el distrito de Mariato cuenta con importantes atractivos naturales que forman parte de su potencial turístico y económico, por lo que resulta fundamental garantizar el respeto de las normas que regulan el uso de las playas y las áreas ribereñas.

Asimismo, hizo un llamado a propietarios de terrenos colindantes con playas y ríos para que revisen la ubicación de sus cercas y otras estructuras, a fin de evitar sanciones y contribuir a la preservación del acceso público a estos espacios.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, proteger los recursos naturales y garantizar que residentes y visitantes puedan disfrutar de las playas y ríos de Mariato dentro del marco legal establecido.

