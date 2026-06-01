Consejo no tiene facultad para rechazar renuncia

El Consejo General de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) no tiene competencia legal ni reglamentaria para desestimar la renuncia de Etelvina de Bonagas, concluyó la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, tras evaluar la ley de la entidad con el objetivo de responder a la inquietud del Ministerio de Educación (Meduca).

El organismo universitario, según la funcionaria, tiene la obligación de recibir, aceptar y formalizar la renuncia de quien ocupe el cargo e iniciar el procedimiento reglamentario para cubrir la vacante, pero no puede rechazar tal dimisión.

"La renuncia a un cargo público es un derecho y una decisión libre, autónoma y justificada para separarse del ejercicio de una función pública en una determinada posición", indicó.

Villalaz dejó claro que su respuesta no constituye un pronunciamiento de fondo; por tanto, no puede utilizarse como una posición vinculante.

Añadió que la renuncia presentada ante la ministra de Educación, Lucy Molinar, el pasado 11 de mayo no constituye un acto administrativo objeto de evaluación por ninguna instancia u otro órgano dentro de la estructura universitaria porque es una decisión libre y derecho irrenunciable de todo servidor público.

La permanencia de la rectora de la Unachi, a juicio de Molinar, demuestra que a lo interno de la institución existe "complicidad y convergencia de intereses"; de lo contrario, el Consejo General Universitario, en lugar de enfocarse únicamente en el futuro de la servidora, habría atendido las quejas presentadas por la comunidad educativa en su contra.

El Meduca, ante dicho resuelto, anunció que tomará una serie de acciones para garantizar el derecho a la educación de los alumnos, respetando la autonomía universitaria, entre ellas, remitir al Órgano Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas la documentación que posee sobre las supuestas irregularidades cometidas a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes.'

17

años tiene la rectora de ser jubilada. 11

de junio, fecha en que se haría efectiva la renuncia de la funcionaria, según el documento presentado por el Meduca.

Además, se analizarán los criterios utilizados por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) en el año 2022 para ratificar a la Unachi pese a las denuncias de "concursos y nombramientos amañados" que ya pesaban sobre la entidad.

"Vamos a mirar con lupa lo actuado en ese proceso de acreditación", advirtió Molinar, reiterando que la "estructura" del centro de estudios superiores no es sostenible en el tiempo.

De Bonagas, de acuerdo con el abogado Basilio González, ha ganado $2,574,000 en los trece años que lleva como rectora de la entidad, y actualmente devenga más de 16,000 dólares mensuales entre gastos de representación, salarios y jubilación.

El jurista coincidió con la procuradora de la administración en que para renunciar a un cargo basta con la voluntad de la persona.

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"Esa carta de renuncia se presentó y se tiene que acatar inmediatamente", afirmó.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), José Álvaro, opina lo contrario; sostiene que la abdicación debe ser presentada ante el CGU, el máximo órgano del gobierno universitario.

Los docentes, administrativos y estudiantes de la Unachi solicitaron ayer, lunes, a la rectora y vicerrectores deponer sus intereses personales, recalcando que la autonomía universitaria no puede convertirse en un "escudo" para encubrir las irregularidades de sus autoridades