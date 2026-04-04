Panamá agradece el espaldarazo internacional ante retenciones de sus buques en China

Panamá agradeció este sábado el respaldo de gobiernos y organismos internacionales en defensa de la flota mercante panameña, tras las "detenciones" e "inspecciones" a buques con bandera del país centroamericano en China.



"El Gobierno de la República de Panamá agradece y destaca el respaldo manifestado por diversos Gobiernos y organismos internacionales en defensa de la flota mercante panameña, tras las recientes detenciones e inspecciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China", señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) de Panamá.



Los Gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú, "han calificado esas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de las cadenas de suministro globales", según el comunicado en el que se resalta que "esos pronunciamientos defienden el respeto a la soberanía de Panamá y a su registro de naves como una condición no negociable para el mantenimiento del comercio exterior", resalta el comunicado.



La información oficial destaca entre otros el pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que ha señalado que "esas tácticas (de China) buscan socavar la confianza en el sistema comercial internacional".



También cita lo que ha expresado por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien dijo que su país "respalda la clara postura de Panamá. La aplicación de la ley en el ámbito marítimo debe ser justa, técnica y libre de presiones políticas".



El Gobierno panameño ha reconocido un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos después que la Corte Suprema del país centroamericano anulara la concesión a una empresa de Hong Kong de la gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá, en medio de las presiones de Estados Unidos.



Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.



China calificó este viernes de "infundadas" las acusaciones de EE.UU. sobre la supuesta detención de buques panameños en puertos chinos y le acusó de intentar "tomar el control" del Canal de Panamá, en un nuevo cruce de reproches entre ambas potencias por el tráfico marítimo y la gestión de esta vía estratégica.



Por su parte, el Gobierno de Costa Rica expresó este sábado su condena a las medidas impuestas por China a buques de Panamá que se traducen en inspecciones "arbitrarias e injustificadas", en el marco de una creciente tensión comercial entre esos dos países.



Otros países también han expresado su respaldo a Panamá tras la retención de sus buques en China, entre ellos Perú, que aboga por el "fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI)", y Paraguay, que calificó estas acciones como "perjudiciales e injustificadas" y que ponen en "riesgo el comercio mundial".



Honduras también expresó esta semana a través de su Cancillería su respaldo y solidaridad "como país hermano y socio regional de Panamá", en tanto que el titular de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que su país respalda "firmemente" a Panamá "en la defensa de su soberanía y del derecho a tomar decisiones judiciales independientes”.