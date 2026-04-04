Vigilancia epidemiológica en aguas negras de Juan Díaz detecta virus de Hepatitis A, E, norovirus e influenza

En las aguas negras hay información de gran utilidad que permite detectar de manera temprana de variantes y brotes de microorganismos patógenos.



En Panamá, desde hace algún tiempo, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud desarrolla un sistema de vigilancia epidemiológica basado en aguas residuales, que ya comienza a dar frutos.



En este sentido, el dr. Nicanor III Obaldía Rodríguez, director del Gorgas, precisó que en la planta de Juan Díaz se han aislado virus de la hepatitis A, hepatitis E, norovirus e influenza.



"Esto nos permite detectar virus que circulan en la población en general", expuso Rodríguez semanas atrás, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional.



En este sentido dijo que este sistema también se implementa en el Hospital Nicolás Solano, de La Chorrera.



Para aislar estos virus, los expertos usaron una técnica de metagenómica, una prueba molecular ultrasensitiva.



Obaldía añadió que esta prueba es capaz de identificar una partícula en 10 galones de residuos debido a su alta capacidad de detección.



Además este tipo de pruebas permite anticiparse. Se ha demostrado que es posible detectar el aumento de infecciones, como la covid-19, de 2 a 20 veces antes que los sistemas de vigilancia clínica tradicionales.



Esto permitiría, asimismo, preparar reactivos o insumos porque son el reflejo de una población asintomática que puede excretar virus.



Asimismo, Obaldía resaltó que estos sistemas le permiten a Panamá estar en el primer mundo de la investigación.