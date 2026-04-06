Venezolano enfrenta cargos por hurto, robo y violación en Minsa de Colón

Cleiber Astudillo, de 24 años y de nacionalidad venezolana, fue presentado este lunes en la sala de audiencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por los casos de hurto, robo y violación en la sede del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Colón.

Este sujeto ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, de donde sustrajo tres laptops y agredió a una funcionaria que realizaba labores de coordinación por la Semana Santa en materia de urgencias.

Por ello, este ciudadano venezolano enfrenta cargos por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, por lo que se le decretó detención provisional.

El caso es atendido por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

En la audiencia también se procedió con la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre, peticiones que fueron admitidas.

De acuerdo con la investigación de los funcionarios judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 4 de abril de 2026 en el edificio del Ministerio de Salud (Minsa), en el corregimiento de Barrio Sur, cuando el imputado forzó la puerta e ingresó a la oficina de la dirección médica.

Este ciudadano se apoderó de tres computadoras portátiles; además, entró al baño y, mediante violencia e intimidación con el uso de un arma blanca, afectó la libertad y causó lesiones a una mujer, despojándola de dos anillos y un teléfono móvil.

La rápida acción policial permitió la aprehensión del ciudadano extranjero poco después de haber cometido estos delitos.