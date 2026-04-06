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PANAMÁ

Venezolano enfrenta cargos por hurto, robo y violación en Minsa de Colón

Actualizado 2026/04/06 23:33:50
  • Redacción / provincias.pa@epasa.com / @panamaamerica

Este hombre ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, y sustrajo 3 laptops y agredió a una funcionaria que estaba en laborando.

La rápida acción policial permitió la aprehensión del ciudadano extranjero poco después de haber cometido estos delitos. Foto. Archivo

La rápida acción policial permitió la aprehensión del ciudadano extranjero poco después de haber cometido estos delitos. Foto. Archivo

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Cleiber Astudillo, de 24 años y de nacionalidad venezolana, fue presentado este lunes en la sala de audiencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por los casos de hurto, robo y violación en la sede del Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Colón.

Este sujeto ingresó el Sábado de Gloria a las oficinas regionales del Minsa, de donde sustrajo tres laptops y agredió a una funcionaria que realizaba labores de coordinación por la Semana Santa en materia de urgencias.

Por ello, este ciudadano venezolano enfrenta cargos por los delitos de hurto agravadorobo agravado y violación, por lo que se le decretó detención provisional.

El caso es atendido por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación a través de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala

En la audiencia también se procedió con la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación contra este hombre, peticiones que fueron admitidas.

De acuerdo con la investigación de los funcionarios judiciales, el hecho ocurrió la mañana del 4 de abril de 2026 en el edificio del Ministerio de Salud (Minsa), en el corregimiento de Barrio Sur, cuando el imputado forzó la puerta e ingresó a la oficina de la dirección médica.

Este ciudadano se apoderó de tres computadoras portátiles; además, entró al baño y, mediante violencia e intimidación con el uso de un arma blanca, afectó la libertad y causó lesiones a una mujer, despojándola de dos anillos y un teléfono móvil.

La rápida acción policial permitió la aprehensión del ciudadano extranjero poco después de haber cometido estos delitos.

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