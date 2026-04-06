Mayoría de los 12 mil trabajadores en régimen SEM son panameños

Hace dos años, las compañías que formaban parte del régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) aportaban 11 mil empleos directos y 25 mil indirectos.

De los empleos directos, 46% eran ocupados por panameños, situación que hoy en día ha variado.

Tony Roldán, presidente de la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (Casem), informó que de los cerca de 12 mil empleos que tienen, la mayoría son ocupados por nacionales.

Y por medio de la Academia SEM, un proyecto que Casem creó espera que esta cantidad siga aumentando.

"Queremos que esa tendencia siga y la Academia SEM venga a ser ese puente que nos ayude a conectar más fácilmente con el talento que técnicamente sale bien preparado de sus universidades, pero no ha tenido la exposición al nivel de conocimiento que se les está impartiendo a través de la academia, lo que les va a permitir tener éxito en cualquier proyecto que emprenda más adelante", resaltó Roldán.

En la actualidad, en Panamá están instaladas más de 190 empresas multinacionales, y el país sigue siendo atractivo para atraer más, debido a su nivel de conectividad, por ser un hub en muchas áreas, su economía estable y su estabilidad social.

"Contamos con un buen ecosistema, con una buena administración que nos ayuda, nos escucha y que colabora con nuestros esfuerzos", declaró el presidente de Casem.



Entre las profesiones más demandadas por las compañías bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) están la de contadores, servicios financieros e ingeniería.

Panamá está muy bien posicionado a nivel mundial, ya que los regímenes SEM y EMA, relacionados con empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, generan ventaja competitiva.

Casem creó en 2025 una academia para capacitar a jóvenes universitarios en habilidades blandas, técnicas y digitales y se les haga más fácil ingresar a laborar en empresas multinacionales. Este lunes, se efectuó la graduación de la primera promoción.

Precisamente, este lunes se efectuó la graduación de la primera promoción de la Academia SEM, que de 30 estudiantes que comenzaron, 29 terminaron exitosamente su preparación.

En este primer plan piloto fueron seleccionados jóvenes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA).

Con el apoyo de Ciudad del Saber y la empresa Innova Nation, los estudiantes, que dominan el idioma inglés, recibieron capacitaciones sobre habilidades blandas y digitales, impartidas por ejecutivos de las propias empresas multinacionales.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, expresó que la academia representa una oportunidad de ganar-ganar, porque las multinacionales apoyan al estudiante, enseñándoles habilidades que no se les está dando en las universidad, y que son necesarias para trabajar en estas empresas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Entre las habilidades blandas que demandan las empresas SEM, en la actualidad, figura el pensamiento crítico para resolver problemas y hacer empatía con los diferentes actores en la toma de decisiones, la capacidad de colaboración y el tema de valores, debido a que estos negocios requieren altos estándares éticos y de transparencia del personal.