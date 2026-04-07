Habilitan Corredor Logístico tras cierre del puente de Las Américas

El Canal de Panamá habilitó el Corredor Logístico entre la carretera Brujas y el puente Centenario, luego de la explosión de al menos dos camiones cisterna que obligó el cierre temporal del puente de Las Américas.

Dicha medida fue coordinada con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para mitigar el impacto en la movilidad vehicular.

Desde las 4:00 a.m. de este martes se abrió el paso en el Corredor Logístico para facilitar la movilidad de los residentes de Veracruz y Panamá Pacífico.

El Canal de Panamá informó que las operaciones en la vía interoceánica continúan desarrollándose con normalidad.

Además, la entidad reconoció la labor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y de otras instituciones que atendieron la emergencia.

El Canal también expresó su solidaridad con las personas afectadas por el hecho, que dejó como saldo una persona fallecida y dos bomberos con quemaduras leves.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) evaluará los daños ocasionados por el fuego en la estructura metálica del puente de Las Américas.