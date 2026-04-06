Meduca y Universidad de Panamá flexibilizan jornada educativa

El Ministerio de Educación informa que se ha dispuesto flexibilizar la jornada educativa y administrativa para este martes luego del incendio registrado en las cercanías del puente de Las Américas, que ha afectado la movilidad y el normal desplazamiento de la población del centro hacia Panamá Oeste y viceversa.

Según el Meduca la medida aplica para estudiantes, docentes, personal administrativo y funcionarios del Ministerio de Educación, quienes residen o se trasladan desde la provincia de Panamá Oeste.

"Cada centro educativo deberá tomar las previsiones necesarias, para garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje, priorizando la seguridad y bienestar de toda la comunidad escolar", precisa el Meduca.

Asimismo, expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de la víctima de este lamentable suceso.

En esa misma línea, la Universidad de Panamá solicitó a las autoridades, y a los directores de las unidades académicas y administrativas del Campus Octavio Méndez Pereira y del Campus Harmodio Arias Madrid, así como al personal docente, adoptar medidas de flexibilidad en la hora de ingreso durante la jornada matutina.

El rector Eduardo Flores en un mensaje en X señaló que "se autoriza la salida a partir de las 2:00 p.m. para los funcionarios que residen en Panamá Oeste, a fin de mitigar las afectaciones en su desplazamiento".

Mientras que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) exhortó a las empresas a adoptar las medidas pertinentes que contribuyan a salvaguardar el bienestar de los trabajadores.

"Se recomienda a los empleadores flexibilizar los horarios de ingreso a las jornadas laborales para aquellos colaboradores que residen en Panamá Oeste, así mismo para los que residen en la capital y laboran en Panamá Oeste, considerando las dificultades de movilidad que puedan presentarse", señaló Mitradel.

"Se insta a las empresas a implementar mecanismos alternativos, tales como el teletrabajo u otras modalidades que permitan la continuidad de las labores regulares", añadió.