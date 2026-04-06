Dos sujetos fueron detenidos por la Policía Nacional (PN) tras ser señalados como presuntos vinculados al homicidio de un joven de 25 años ocurrido en la comunidad de Irving Saladino, en Sabanitas, provincia de Colón.

La víctima fue identificada como Eibar Wyatt Esquivel, quien perdió la vida luego de un ataque armado cuando se desplazaba en un vehículo tipo sedán, color blanco, dentro de la comunidad.

Según los reportes, sujetos armados abrieron fuego en su contra, dejándolo sin vida en el lugar.

En medio del hecho violento, un niño de 5 años resultó herido con un rozón de bala en la frente, por lo que fue trasladado de inmediato a la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocala, en Sabanitas, donde recibió atención médica.

De acuerdo con Carlos González, ejecutivo de la zona de la PN en Colón, la alerta ciudadana fue clave para que las unidades policiales llegaran al área y encontraran el cuerpo sin vida dentro del vehículo.

A partir de ese momento, se activó un operativo para ubicar a los responsables.

La acción policial permitió que unidades Linces dieran con la captura de los dos sospechosos en el corregimiento de Cativá, específicamente cerca de la entrada de la comunidad de Vista Alegre.

Ambos se desplazaban en un vehículo similar al utilizado en el hecho, lo que levantó sospechas entre los agentes.

Los detenidos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, donde enfrentarán el proceso de investigación correspondiente mientras avanzan las diligencias judiciales para esclarecer el crimen.