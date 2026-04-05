Cigarrillos electrónicos: ¿por qué no es una alternativa segura para tu boca?

Los cigarrillos electrónicos "se promocionan como una alternativa menos perjudicial", los especialistas en odontología advierten que su uso puede causar problemas estéticos y enfermedades periodontales graves.

Más de 100 millones de personas consumen cigarrillos electrónicos en el mundo, de los cuales 86 millones son personas adultas y 15 millones son adolescentes (de entre 13 a 15 años), de acuerdo con el primer cálculo realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo internacional alertó que estos dispositivos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina y la idea de que es menos perjudicial está enganchando antes a los niños a la nicotina.

Los cigarrillos electrónicos calientan un líquido, con o sin nicotina, para crear aerosoles que son inhalados por el usuario. Suelen contener aditivos, sabores y productos químicos que pueden ser nocivos para la salud.

La doctora Vivian Menéndez aseguró que la composición de los líquidos en estos dispositivos es el principal factor de riesgo, dado que, la nicotina y otras sustancias químicas pueden reducir el flujo de saliva o sequedad bucal.

La xerostomía o la sequedad bucal aumenta el riesgo de desarrollar caries y enfermedades de las encías porque la saliva funciona como una barrera protectora para los dientes, ya que neutraliza los ácidos y limpia las partículas de alimentos.

A nivel estético, vapear puede manchar los dientes, aunque en menor medida que el tabaco tradicional. "Muchos líquidos de vapeo contienen colorantes y azúcares que contribuyen directamente a la pigmentación dental y a la acumulación de placa", dijo Menéndez (@artdentalstudio_), que insiste en que el riesgo persiste.

La detección temprana es clave para evitar daños irreversibles, razón por la que la especialista recomienda estar atento a los síntomas: encías que sangran (inflamación o infección); mal aliento persistente (halitosis), por sequedad y bacterias; sensibilidad dental (debido a desgaste del esmalte o retracción de encías) y acumulación de placa bacteriana (favorecida por los azúcares).

Pese a que el vapeo tiene menos sustancias tóxicas que el cigarrillo tradicional, no es inofensivo. Se recomienda revisiones dentales periódicas para prevenir daños irreversibles.