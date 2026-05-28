La licitación para el teleférico de Panamá y San Miguelito sufrió un duro golpe cuando no se recibieron propuestas este jueves, cuando estaba prevista la presentación y apertura de las ofertas económicas.

Hay que recordar que, previamente, se realizó una precalificación de las que salieron dos consorcios que podían participar en la licitación de este jueves.

Estos son Consorcio Teleférico SPE, conformado por las empresas Sofratesa de Panamá y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura. ; y el Consorcio Teleférico San Miguelito -TSM, integrado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.

Metro de Panamá comunicó que ante el resultado, realizará una revisión integral de las condiciones del proyecto, especialmente en sus componentes financieros, de asignación de riesgos y viabilidad contractual, entendiendo las demandas del sector bancario internacional.

La empresa estatal evaluará la hoja de ruta más conveniente para la construcción del teleférico en coordinación con las entidades competentes para llevar adelante el proyecto que forma parte del Plan del Gobierno Nacional.

Fueron varias las adendas realizadas al pliego de cargos del acto público para facilitar la participación bajo el modelo de concesión, sin embargo, no ha sido posible la bancarización del proyecto.

Esta situación se registra a pesar de la experiencia técnica comprobada de los consorcios precalificados.

No es la primera vez que fracasa un acto público para construir el teleférico. En el gobierno anterior se hizo el intento, pero no fue viable, como ha vuelto a ocurrir, ahora.

El teleférico fue tomado en cuenta para facilitar la movilidad de la población de San Miguelito, distrito que por la característica de su relieve, le es funcional contar con este medio de transporte.